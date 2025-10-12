Какие авиарейсы задерживаются или отменены в России 12 октября 2025, онлайн-табло

Задержки и отмены авиарейсов в России 12 октября 2025.
В аэропортах России наблюдаются задержки и отмены авиарейсов. По состоянию на утро 12 октября 2025 года, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены в Москве, Санкт-Петербурге и региональных аэропортах. Ситуация осложняется проблемами с обработкой багажа в московском Внуково. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло. Подробнее в материале URA.RU.
Общая ситуация с задержками рейсов 12 октября 2025.
По данным онлайн-табло аэропортов, на утро 12 октября 2025 года наблюдаются множественные задержки и отмены рейсов в различных аэропортах страны. Основными причинами задержек являются операционные и технические факторы, а также последствия погодных условий в некоторых регионах.
Особое внимание привлекает ситуация с рейсом Turkish Airlines TK-3168 Анталья — Москва, прибывшим в аэропорт Внуково. По сообщению пресс-службы аэропорта, 165 мест багажа не были загружены на рейс в аэропорту отправления. Авиакомпания предпринимает меры по доставке багажа: 134 места будут доставлены рейсом ТК-3038 (ожидаемое время прибытия 07:00), информация о досыле оставшегося 31 места багажа будет опубликована позднее.
Это не первый инцидент с Turkish Airlines за последнее время. 7 октября были отменены несколько рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург, причем один из самолетов был возвращен к терминалу уже на взлетно-посадочной полосе. Авиакомпания объяснила задержки операционными изменениями, но отказалась раскрыть конкретные причины проводимых технических работ.
Задержки рейсов в аэропортах Москвы 12 октября 2025.
Задержки и отмены в аэропорту Внуково 12 октября 2025.
В аэропорту Внуково на утро 12 октября 2025 года наблюдается несколько задержек на вылет: рейс 4S 3114 в Шарм-эль-Шейх авиакомпании Red Sea Airlines задержан до 07:50; рейс PC 1459 в Даламан авиакомпании Pegasus задержан до 07:50; рейс NE 613 в Хургаду авиакомпании Nesma Airlines задержан до 12:15; рейс BJ 815 в Монастир авиакомпании Nouvelair Tunisie задержан до 22:15.
Также отмечаются задержки в прибытии рейсов: — Рейс NE 612 из Хургады (Nesma Airlines) прибудет с опозданием в 11:15 — Рейс A4 7154 из Батуми (Азимут) совершит посадку в 11:34 — Рейс TK 413 из Стамбула (Turkish Airlines) задерживается до 11:31, рейс BJ 814 из Монастира (Nouvelair Tunisie) прибудет в 21:15.
Помимо задержек, в аэропорту Внуково возникли проблемы с багажом. По информации пресс-службы аэропорта, 165 мест багажа пассажиров рейса TK-3168 Анталья — Москва авиакомпании Turkish Airlines не были загружены в аэропорту отправления.
Задержки и отмены в аэропорту Домодедово 12 октября 2025.
В Домодедово также наблюдаются задержки и отмены рейсов:
Задержаны вылеты: рейс U6 797 в Дубай (Уральские авиалинии) задержан до 08:20, рейс U6 3575 в Анталью (Уральские авиалинии) задержан до 13:40, рейс U6 3559 в Анталью (Уральские авиалинии) задержан до 15:00, рейс MS 730 в Каир (Egypt Air) задержан до 17:50.
Отменены следующие рейсы на вылет: рейс WZ 551 в Батуми (Red Wings), рейс U6 627 в Калининград (Уральские авиалинии), рейс WZ 3201 в Нячанг (Red Wings).
Задержки и отмены в аэропорту Шереметьево 12 октября 2025.
В аэропорту Шереметьево ситуация также сложная. Задержаны вылеты: рейс FV 6171 (SU 6171) в Оренбург компаний Россия и Аэрофлот задержан до 08:15, рейс FV 6349 (SU 6349) в Нижний Новгород задержан до 18:10, рейс FV 6063 (SU 6063) в Саратов задержан до 20:45.
Отменены следующие рейсы: Рейс SU 1002 в Калининград (Аэрофлот) и рейс FV 6243 (SU 6243) в Санкт-Петербург (Россия, Аэрофлот).
По прилетам также наблюдаются существенные задержки: рейс SU 1261 из Уфы (Аэрофлот) прибудет в 12:42 вместо 07:05, рейс SU 1943 из Алматы (Аэрофлот) задерживается до 10:55, рейс SU 1431 из Барнаула (Аэрофлот) прибудет в 11:02, рейс SU 1211 из Самары (Аэрофлот) совершит посадку в 16:17, рейс SU 1715 из Хабаровска (Аэрофлот) задерживается до 15:17.
Отменены прилеты: рейс FV 6244 (SU 6244) из Санкт-Петербурга (Россия, Аэрофлот); рейс SU 1003 из Калининграда (Аэрофлот).
Задержки рейсов в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) 12 октября 2025.
В аэропорту Пулково также фиксируются задержки и отмены рейсов. На вылет задержаны: рейс N4 333 (B2 2153) в Тюмень авиакомпаний Nordwind и Белавиа задержан до 11:55, рейс N4 206 в Москву (Nordwind) задержан до 20:10.
Отменены следующие рейсы: Рейс FV 6244 (SU 6244) в Москву (Россия, Аэрофлот); рейс W5 1103 в Тегеран (Mahan Airlines).
По прилетам также есть задержки: рейс DP 560 из Уфы (Победа) прибудет в 07:58 вместо 06:20, рейс N4 322 из Новокузнецка (Nordwind) задерживается до 11:28, рейс N4 334 (B2 2154) из Тюмени (Nordwind, Белавиа) прибудет в 19:10 вместо 16:15.
Отменены прилеты: рейс FV 6243 (SU 6243) из Москвы (Россия, Аэрофлот), рейс W5 1104 из Тегерана (Mahan Airlines).
Задержки рейсов в региональных аэропортах России 12 октября 2025.
Задержки в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) 12 октября 2025.
В аэропорту Кольцово Екатеринбурга ситуация относительно стабильная. На вылет только один рейс отправляется раньше графика: Рейс RT 9443 в Омск (ЮВТ Аэро) вылетит в 14:30 вместо запланированных 15:00.
По прилетам зафиксированы задержки:
Рейс U6 2952 из Баку (Уральские авиалинии) прибудет в 11:20 вместо 09:55Рейс U6 623 из Читы (Уральские авиалинии) задерживается до 13:40Рейс U6 572 из Владивостока (Уральские авиалинии) прибудет в 15:50 вместо 15:15.
Задержки в аэропорту Пашковский (Краснодар) 12 октября 2025.
В Краснодарском аэропорту Пашковский отмечены несколько отмен и задержек:
Отменены рейсы на вылет:
Рейс DP 160 в Москву (Победа)Рейс U6 210 в Екатеринбург (Уральские авиалинии) Рейс DP 156 в Москву (Победа).
Задержаны рейсы:
Рейс ZF 1081 в Анталью (Azur Air) вылетит раньше, в 14:10 вместо 17:40Рейс UT 576 в Москву (ЮТэйр) задержан до 17:20.
Отменены рейсы на прилет:
Рейс DP 509 из Санкт-Петербурга (Победа)Рейс DP 155 из Москвы (Победа)Рейс DP 159 из Москвы (Победа)Рейс DP 564 из Екатеринбурга (Победа).
Задержки в аэропорту Стригино (Нижний Новгород) 12 октября 2025.
В аэропорту Нижнего Новгорода задержан вылет: — Рейс ZF 843 в Анталью (Azur Air) задержан до 13:10.
По прилетам также есть задержки: рейс ZF 844 из Антальи (Azur Air) совершит посадку в 11:50 вместо 11:15, рейс FV 6349 (SU 6349) из Москвы (Россия, Аэрофлот) прибудет в 19:25 вместо 19:05.
Задержки в аэропорту Курумоч (Самара) 12 октября 2025.
В Самарском аэропорту Курумоч наблюдаются существенные задержки:
Задержаны вылеты: рейс SU 1211 в Москву (Аэрофлот) задержан до 15:35, рейс FV 6204 (SU 6204) в Сочи (Россия, Аэрофлот) задержан до 23:00.
По прилетам также есть задержки: рейс SU 797 из Антальи (Аэрофлот) прибудет в 14:25 вместо 12:55, рейс WZ 1310 из Минска (Red Wings) задерживается до 14:35, рейс FV 6203 (SU 6203) из Сочи (Россия, Аэрофлот) прибудет в 22:00 вместо 15:45.
Задержки в аэропорту Гагарин (Саратов) 12 октября 2025.
В Саратовском аэропорту Гагарин задержан прилет: рейс FV 6063 (SU 6063) из Москвы (Россия, Аэрофлот) прибудет в 23:25 вместо 20:45.
Задержки в аэропорту Сочи 12 октября 2025.
В аэропорту Сочи наблюдается значительное количество задержек как на вылет, так и на прилет:
Задержаны вылеты:
Рейс DP 114 в Москву (Победа) задержан до 08:25Рейс U6 306 в Екатеринбург (Уральские авиалинии) задержан до 10:55Рейс WZ 4003 в Анталью (Red Wings) задержан до 12:25Рейс FV 6605 (SU 6605) в Уфу (Россия, Аэрофлот) задержан до 12:10Рейс WZ 4329 в Ереван (Red Wings) задержан до 13:35Рейс FV 6201 (SU 6201) в Казань (Россия, Аэрофлот) задержан до 19:20Рейс FV 6203 (SU 6203) в Самару (Россия, Аэрофлот) задержан до 18:00Рейс WZ 567 в Батуми (Red Wings) задержан до 18:20.
Некоторые рейсы вылетают раньше запланированного времени:
Рейс 3F 350 в Ереван (FLYONE Armenia) вылетит в 17:30 вместо 18:45.
По прилетам наблюдается следующая ситуация:
Рейс FV 6126 (SU 6126) из Тюмени (Россия, Аэрофлот) прибудет в 11:10 вместо 08:15Рейс FV 6130 (SU 6130) из Перми (Россия, Аэрофлот) задерживается до 16:50Рейс WZ 558 из Тбилиси (Red Wings) прибудет в 11:10Рейс ZF 1068 из Антальи (Azur Air) совершит посадку в 13:05Рейс EO 516 (N4 516) из Нижневартовска (Ikar, Nordwind) прибудет в 11:10Рейс WZ 4330 из Еревана (Red Wings) задерживается до 17:10Рейс WZ 4004 из Антальи (Red Wings) прибудет в 17:15Рейс FV 6204 (SU 6204) из Самары (Россия, Аэрофлот) задерживается до 01:15 13 октябряРейс FV 6606 (SU 6606) из Уфы (Россия, Аэрофлот) прибудет в 20:15Рейс FV 6202 (SU 6202) из Казани (Россия, Аэрофлот) совершит посадку в 03:20 13 октября.