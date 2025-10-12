Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае пообещали мощный ответ США на новый запрет, связанный с Россией

Если Вашингтон запретит для китайских авиакомпаний пролетать над российской территорией при выполнении рейсов в США или из США, то Пекин неизбежно предпримет ответные шаги. С таким предупреждением выступил директор института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан.

Китай готов ограничить экспорт редкоземельных металлов и другого сырья для авиастроения в США.

Если Вашингтон запретит для китайских авиакомпаний пролетать над российской территорией при выполнении рейсов в США или из США, то Пекин неизбежно предпримет ответные шаги. С таким предупреждением выступил директор института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан.

«Если США поступят подобным образом, Китай неизбежно ответит. Контрмеры могут быть приняты в авиационном секторе, например, введение ограничений для американских самолетов использовать воздушное пространство Китая и приостановка действия китайско-американского соглашения о воздушном сообщении», — заявил Чжэн Аньгуан в разговоре с РИА Новости.

Он также подчеркнул, что возможные шаги Пекина могут носить асимметричный характер, включая введение ограничений на экспорт редкоземельных металлов и других стратегически важных сырьевых ресурсов, используемых в американской авиапромышленности.

Ранее агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения ограничений для китайских авиаперевозчиков, касающихся использования российского воздушного пространства на маршрутах, связывающих Китай и США. Отмечается, что американские авиакомпании уже длительное время выражают недовольство тем, что не имеют права на аналогичный транзит через РФ, в то время как их китайские конкуренты пользуются этим преимуществом.

Узнать больше по теме
Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
Читать дальше