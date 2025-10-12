Пьяный водитель в Башкирии пытался скрыться от ГАИ на мотоблоке. 35-летний мужчина с показателем алкоголя 1.410 мг/л вылетел из мотоблока Brait при попытке уйти от погони по проселочной дороге.
Как сообщил главный автоинспектор РБ Владимир Севастьянов, инцидент произошел на окраине села Большеустьикинское в Мечетлинском районе. Инспекторы ДПС заметили виляющий мотоблок и попытались остановить его. При маневрировании при попытке уйти от патрульной машины трехколесный транспорт развернуло, а водителя выбросило на землю.
На пьяного водителя составлен административный материал за управление в состоянии опьянения. Мотоблок помещен на штрафстоянку. В республике продолжается операция «Трезвый водитель».