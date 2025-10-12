Пьяный водитель в Башкирии пытался скрыться от ГАИ на мотоблоке

Как сообщил главный автоинспектор РБ Владимир Севастьянов, инцидент произошел на окраине села Большеустьикинское в Мечетлинском районе. Инспекторы ДПС заметили виляющий мотоблок и попытались остановить его. При маневрировании при попытке уйти от патрульной машины трехколесный транспорт развернуло, а водителя выбросило на землю.