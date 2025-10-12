Ричмонд
82-летний пешеход в Усть-Илимске попал под колеса «Хендай Солярис» и погиб

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Источник: УГИБДД по Иркутской области

В Усть-Илимске 82-летний пешеход погиб под колёсами иномарки. Авария произошла в вечернее время на проспекте Мира. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Владелец машины «Хендай Солярис» ехал по проспекту со стороны улицы Мечтателей и сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте вблизи «зебры», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате аварии пенсионер получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер до приезда врачей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в селе Максимовщина отец спас 10-летнего сына из огня в собственном доме. Мужчина и ребенок получили термические ожоги и отравились угарным газом.