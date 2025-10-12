Ричмонд
В Уфе спасатели пришли на помощь маленьким детям

О происшествиях, которые произошли с малышами, рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

Источник: Пресс-служба УГЗ по Уфе

На улице Рудольфа Нуреева четырёхлетний ребёнок оказался заперт за металлической дверью, а мама осталась снаружи. Спасатели поисково-спасательного отряда УГЗ города Уфы оперативно вскрыли дверь с помощью шуруповерта и слесарного инструмента, вернув малыша обеспокоенной маме.

Недавно похожий случай был и на улице Богдана Хмельницкого. Четырёхлетний ребёнок остался один в квартире на третьем этаже с захлопнувшейся металлической дверью. Спасатели быстро прибыли, поднялись через окно по альпинистскому снаряжению и открыли дверь изнутри.

«В обоих случаях малыши не пострадали — это результат профессионализма и оперативности наших спасателей, отметили в ведомстве. — Будьте внимательны и помните — в чрезвычайных ситуациях звоните 112».