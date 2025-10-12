В Уфе спасатели пришли на помощь маленьким детям

На улице Рудольфа Нуреева четырёхлетний ребёнок оказался заперт за металлической дверью, а мама осталась снаружи. Спасатели поисково-спасательного отряда УГЗ города Уфы оперативно вскрыли дверь с помощью шуруповерта и слесарного инструмента, вернув малыша обеспокоенной маме.
Недавно похожий случай был и на улице Богдана Хмельницкого. Четырёхлетний ребёнок остался один в квартире на третьем этаже с захлопнувшейся металлической дверью. Спасатели быстро прибыли, поднялись через окно по альпинистскому снаряжению и открыли дверь изнутри.
«В обоих случаях малыши не пострадали — это результат профессионализма и оперативности наших спасателей, отметили в ведомстве. — Будьте внимательны и помните — в чрезвычайных ситуациях звоните 112».