В Уфе спасатели пришли на помощь маленьким детям

Недавно похожий случай был и на улице Богдана Хмельницкого. Четырёхлетний ребёнок остался один в квартире на третьем этаже с захлопнувшейся металлической дверью. Спасатели быстро прибыли, поднялись через окно по альпинистскому снаряжению и открыли дверь изнутри.