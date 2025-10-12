Ричмонд
На Каме в Татарстане ищут троих пропавших после затопления моторной лодки

В Татарстане спасатели ведут поиски трех человек, пропавших на реке Кама недалеко от города Чистополь. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Источник: РИА "Новости"

Накануне, в 22:35, на номер 112 поступило сообщение: около полудня пятеро взрослых отправились кататься на моторной лодке и не вернулись. Ночью инспекторы ГИМС обследовали акваторию, но результатов это не принесло.

Сегодня спасатели ЗПСО № 3 выехали на место для продолжения поисков. В 06:59 охранник лодочной станции сообщил, что к нему обратились две женщины — они рассказали, что их лодка затонула накануне около 20:00. Им удалось доплыть до острова, но трое их спутников — двое мужчин и одна женщина — не смогли добраться до берега.

К месту происшествия направлена оперативная группа Чистопольского пожарно-спасательного гарнизона. Поисковые работы продолжаются.