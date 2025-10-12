На Каме в Татарстане ищут троих пропавших после затопления моторной лодки

Сегодня спасатели ЗПСО № 3 выехали на место для продолжения поисков. В 06:59 охранник лодочной станции сообщил, что к нему обратились две женщины — они рассказали, что их лодка затонула накануне около 20:00. Им удалось доплыть до острова, но трое их спутников — двое мужчин и одна женщина — не смогли добраться до берега.