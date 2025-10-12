Ричмонд
Пассажир иномарки погиб в ДТП под Первоуральском

Volkswagen Polo опрокинулся на 78-м километре автодороги Первоуральск — Шаля.

Смертельная дорожная авария случилась накануне на 78-м километре автодороги Первоуральск — Шаля. По данным областной Госавтоинспекции, 22-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП погиб пристёгнутый 31-летний пассажир иномарки, он скончался от травм до приезда медиков «скорой».

Всего в автомобиле находились пять человек, жители ближнего зарубежья, которые следовали из Екатеринбурга в направлении поселка Шаля.

По факту аварии назначено расследование.