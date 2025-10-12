Ричмонд
Неизвестный помочился на главный алтарь Ватикана

Шокирующий акт кощунства произошел в самом сердце Ватикана.

Шокирующий акт кощунства произошел в самом сердце Ватикана. В пятницу, 10 октября, молодой человек осквернил главный алтарь в базилике Святого Петра, помочившись на него на глазах у сотен верующих и туристов. Об этом инциденте сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

Инцидент произошел около 9:30 утра у Алтаря Исповеди, расположенного под знаменитым бронзовым балдахином работы Джан Лоренцо Бернини. Мужчине удалось обойти ограждения, быстро подняться по ступеням к алтарю, где он совершил свой дерзкий и оскорбительный поступок.

Реакция последовала незамедлительно. Агенты ватиканской жандармерии в штатском, присутствовавшие в базилике, оперативно задержали нарушителя и увели его.

Как сообщается, о происшествии был немедленно проинформирован Папа Римский Лев XIV, который, по данным журналистов, воспринял эту новость с глубоким потрясением. Мотивы поступка мужчины на данный момент остаются неизвестными.

Это не первый подобный инцидент. В феврале прошлого года мужчина забрался на тот же алтарь, опрокинув несколько канделябров.

