Неизвестный помочился на главный алтарь Ватикана

Шокирующий акт кощунства произошел в самом сердце Ватикана. В пятницу, 10 октября, молодой человек осквернил главный алтарь в базилике Святого Петра, помочившись на него на глазах у сотен верующих и туристов. Об этом инциденте сообщает итальянское издание Corriere della Sera.