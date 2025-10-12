Банда шумных подростков напала на работников кафе во Владивостоке

«В ходе мониторинга СМИ установлено, что в вечернее время 11 октября 2025 года на улице Ватутина во Владивостоке группа подростков совершили противоправные действия, выразившиеся в нападении на сотрудников кафе и нарушении общественного порядка», — говорится в сообщении.
Сейчас прокуратура контролирует ход процессуальной проверки и её результаты. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности всех участников инцидента.
Ранее стало известно, что прокуратура Амурской области взяла на контроль расследование убийства, произошедшего в селе Белогорье. 74-летний мужчина убил своего знакомого из-за давней вражды, причиной которой стал запрет копать червей на земельном участке потерпевшего. Конфликт обострился в автобусе, когда сосед отказался уступить пожилому мужчине место.
