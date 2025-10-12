Банда шумных подростков напала на работников кафе во Владивостоке

«В ходе мониторинга СМИ установлено, что в вечернее время 11 октября 2025 года на улице Ватутина во Владивостоке группа подростков совершили противоправные действия, выразившиеся в нападении на сотрудников кафе и нарушении общественного порядка», — говорится в сообщении.