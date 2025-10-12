Пожар в Невском районе: двое мужчин погибли в горящей квартире

11 октября в 20:47 в Невском районе Санкт-Петербурга поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Большевиков, дом 49, корпус 1. В двухкомнатной квартире загорелась обстановка на площади около 10 кв. метров.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС: всего было задействовано 4 единицы техники и 20 человек личного состава. Пожар удалось локализовать и полностью ликвидировать к 21:31.
К сожалению, в результате возгорания погибли двое мужчин. Причины пожара и все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются специалистами.
