Песня спасла жизнь 83-летней бабушке, потерявшейся в лесу под Тверью

Вечером спасатели нашли Римму Ивановну по звуку ее пения. Они подошли к источнику и встретили бабушку, после чего передали ее медикам. Сейчас пенсионерка чувствует себя хорошо и благодарит всех, кто участвовал в ее спасении, передает группа отряда во ВКонтакте.