Песня спасла жизнь 83-летней бабушке, потерявшейся в лесу под Тверью

Песня помогла спастись 83-летней женщине, которая заблудилась в лесу под Тверью. Об этом сообщили в пресс-службе местного поисково-спасательного отряда.
Римма Горькова ушла в лес 8 октября за клюквой, чтобы сделать подарок своей подруге. Она пошла одна, но вскоре потеряла дорогу домой.
Бабушка смогла дозвониться до семьи и сообщила, что не может найти путь обратно. На поиски подключились местные волонтеры, которые разделились на группы.
Вечером спасатели нашли Римму Ивановну по звуку ее пения. Они подошли к источнику и встретили бабушку, после чего передали ее медикам. Сейчас пенсионерка чувствует себя хорошо и благодарит всех, кто участвовал в ее спасении, передает группа отряда во ВКонтакте.
Однако не всем удается помочь: семья Усольцевых вышла на маршрут похода 28 сентября. Планировалось, что они пойдут в направлении горы Буратинки, но до сих пор пропавшие не вышли на связь.
Член поискового отряда «Лизы Алерт» Наталья Мерецкая рассказала, что добровольцы нашли на снегу след ребенка. Что еще известно о пропаже и поисках туристов — в материале «Вечерней Москвы».