Лишенный кресла депутата Напсо стал скупать земельные участки под Сочи

Ранее стало известно, что Центральный районный суд Сочи по требованию Генпрокуратуры передал в собственность России около 60 объектов недвижимости, которые принадлежали Напсо. Также государству достались несколько компаний и другие активы, которыми управлял бывший депутат. В апреле Госдума решила досрочно лишить Напсо полномочий депутата, так как он больше 30 дней не приходил на заседания. Все депутаты поддержали это решение. С 3 апреля 2025 года Напсо официально больше не депутат. До этого комиссия Госдумы выяснила, что с апреля 2023 года Напсо часто был на больничном или просто отсутствовал на работе.