Лишенный кресла депутата Напсо стал скупать земельные участки под Сочи

Согласно показаниям свидетелей, Напсо незаконно завладел несколькими объектами под Сочи.
Бывший депутат Госдумы Юрий Напсо, ранее лишенный мандата из-за систематических прогулов заседаний, незаконно завладел рядом земельных участков на территории Сочи. Данная информация содержится в тексте решения суда об обращении имущества Напсо в собственность Российской Федерации.
«Свидетель рассказала, что Напсо Ю. А. незаконно завладевал земельными участками, находящимися в федеральной и муниципальной собственности путем неправомерного строительства на них объектов недвижимости и последующего оформления прав на них через незаконные судебные решения», — говорится в решении суда. Его приводит ТАСС.
Также сообщается, что это стало возможным благодаря его тесным дружеским связям с местными судьями. Согласно решению суда, в ходе судебного разбирательства было установлено, что гражданин Напсо, по показаниям другого свидетеля, незаконно завладел рядом объектов, расположенных на территории ЗАО «Санаторий Магадан» в курортном поселке Лоо города Сочи. Как отмечается в судебном документе, в совершении данного противоправного деяния ему оказали содействие сотрудники городской администрации и судебные приставы.
Ранее стало известно, что Центральный районный суд Сочи по требованию Генпрокуратуры передал в собственность России около 60 объектов недвижимости, которые принадлежали Напсо. Также государству достались несколько компаний и другие активы, которыми управлял бывший депутат. В апреле Госдума решила досрочно лишить Напсо полномочий депутата, так как он больше 30 дней не приходил на заседания. Все депутаты поддержали это решение. С 3 апреля 2025 года Напсо официально больше не депутат. До этого комиссия Госдумы выяснила, что с апреля 2023 года Напсо часто был на больничном или просто отсутствовал на работе.