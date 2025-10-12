Ричмонд
Подконтрольная Киеву часть ДНР осталась без света

В регионе повреждена энергетическая инфраструктура.

Источник: Аргументы и факты

Глава областной военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин сообщил, что часть ДНР, контролируемая ВСУ, осталась без электроснабжения.

«Донецкая область, находящаяся под контролем ВСУ, обесточена», — написал Филашкин в Telegram.

По его словам, в регионе имеются повреждения энергетической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что украинские войска атаковали столицу ДНР, сработали системы противовоздушной обороны. Один из жителей Донецка рассказал, что в небе над городом прозвучало как минимум семь мощных взрывов.