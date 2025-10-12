Подконтрольная Киеву часть ДНР осталась без света

Глава областной военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин сообщил, что часть ДНР, контролируемая ВСУ, осталась без электроснабжения.
«Донецкая область, находящаяся под контролем ВСУ, обесточена», — написал Филашкин в Telegram.
По его словам, в регионе имеются повреждения энергетической инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что украинские войска атаковали столицу ДНР, сработали системы противовоздушной обороны. Один из жителей Донецка рассказал, что в небе над городом прозвучало как минимум семь мощных взрывов.