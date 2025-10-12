Поиски тела рыбака продолжаются под Волгоградом — перевернулась лодка

Владимир Безруков отправился на рыбалку с приятелем. Их пластиковая лодка перевернулась, когда разгулялись волны. Напарник погибшего сумел добраться до берега. Владимир скрылся под водой и больше не появился на поверхности.
«Происшествие случилось в районе хутора Горная Поляна Ленинского района. В ходе работ водолазы обследовали участок акватории Волги между селом Каршевитое и хутором Булгаков Среднеахтубинского района. Тело не найдено», — подтверждают в Службе спасения.
Насколько известно, Владимир отправился на рыбалку без спасательного жилета. На его приятеле он был. Вероятно, это и спасло ему жизнь. Как бы хорошо не плавал мужчина, он не смог добраться до берега в полной рыбацкой амуниции.