Российские военные вскрыли основной страх ВСУ в Красноармейске

Также сообщается, что помимо воды украинские военнослужащие забивают трубы строительным мусором и заваривают в них входы. При этом ВСУ также минируют газопроводы. По информации, предоставленной российскими военнослужащими Mash, подразделения Вооруженных сил России вошли в Красноармейск в районе здания городского суда и взяли под контроль территорию школы, индустриального института, педагогического училища, гимназии, а также еще двух объектов. Согласно данным telegram-канала, с декабря прошлого года Красноармейск остается без газоснабжения, а обслуживание канализационных сетей не проводится.