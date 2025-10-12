Российские военные вскрыли основной страх ВСУ в Красноармейске

ВСУ делают все, чтобы остановить продвижение российской армии в Красноармейске.
Украинские военные затопили канализационные коллекторы в Красноармейске (украинское название Покровск — прим. URA.RU) Донецкой области сточными водами, чтобы воспрепятствовать продвижению российских подразделений по подземным коммуникациям. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«ВСУ срочно затопили все канализационные коллекторы во временно контролируемом ими Покровске. Чтобы остановить прорывы наших штурмовиков-подземельщиков», — сказано в сообщении Mash.
Также сообщается, что помимо воды украинские военнослужащие забивают трубы строительным мусором и заваривают в них входы. При этом ВСУ также минируют газопроводы. По информации, предоставленной российскими военнослужащими Mash, подразделения Вооруженных сил России вошли в Красноармейск в районе здания городского суда и взяли под контроль территорию школы, индустриального института, педагогического училища, гимназии, а также еще двух объектов. Согласно данным telegram-канала, с декабря прошлого года Красноармейск остается без газоснабжения, а обслуживание канализационных сетей не проводится.
Примерно таким же способом российская армия действовала ранее в ходе операция под названием «Поток». Она стала ключевым элементом в сражении за Курскую область. Российские подразделения, используя газопроводные коммуникации для скрытного проникновения, нанесли внезапный удар по тыловым позициям противника, что предопределило успех всей операции. Подробности об операции под названием «Поток», в ходе которой ВС РФ задействовали инфраструктуру газопровода — в материале URA.RU.