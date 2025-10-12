Пара минчан ответит перед законом за то, что предалась любовным утехам в парке

Прохожие сообщили о происходящем в милицию. В прокуратуре рассказали, что мужчина работает сварщиком и ранее уже имел проблемы с законом. Его подруга трудится уборщицей и к уголовной ответственности не привлекалась. У них на иждивении есть общая дочь.