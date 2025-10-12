Пара минчан ответит перед законом за то, что предалась любовным утехам в парке

В суде будет рассмотрено уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины и 46-летней женщины, которые после распития алкоголя предались любовным утехам в парке Минска, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Фрунзенского района.
Дело было в июне 2025 года. Парочка выпивала на лужайке в парке «Семейное дерево», что вблизи улицы Неманской. Захмелев, они предалась любовным утехам, несмотря на то, что рядом были отдыхающие и даже дети.
Прохожие сообщили о происходящем в милицию. В прокуратуре рассказали, что мужчина работает сварщиком и ранее уже имел проблемы с законом. Его подруга трудится уборщицей и к уголовной ответственности не привлекалась. У них на иждивении есть общая дочь.
Теперь им придется ответить перед законом за злостное хулиганство. Вину пара полностью признала.
