Пара минчан ответит перед законом за то, что предалась любовным утехам в парке

Мужчину и его подругу обвиняют в совершении злостного хулиганства.

Источник: Комсомольская правда

В суде будет рассмотрено уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины и 46-летней женщины, которые после распития алкоголя предались любовным утехам в парке Минска, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Фрунзенского района.

Дело было в июне 2025 года. Парочка выпивала на лужайке в парке «Семейное дерево», что вблизи улицы Неманской. Захмелев, они предалась любовным утехам, несмотря на то, что рядом были отдыхающие и даже дети.

Прохожие сообщили о происходящем в милицию. В прокуратуре рассказали, что мужчина работает сварщиком и ранее уже имел проблемы с законом. Его подруга трудится уборщицей и к уголовной ответственности не привлекалась. У них на иждивении есть общая дочь.

Теперь им придется ответить перед законом за злостное хулиганство. Вину пара полностью признала.

