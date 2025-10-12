В Татарстане затонула лодка, три человека пропали без вести

К поискам пропавших на воде подключены дополнительные ресурсы.
В Татарстане на реке Кама затонула моторная лодка: две женщины сумели спастись, судьба еще одной женщины и двух мужчин остается неизвестной. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике.
«В 22.35 11 октября по номеру 112 поступило сообщение, что около 12 часов дня в городе Чистополь пятеро человек (детей нет) уехали кататься на моторной лодке на реке Кама и до сих пор не вернулись», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. В течение ночи инспекторы ГИМС осуществляли поисковые мероприятия в акватории Камы, однако обнаружить пропавших не удалось.
Утром 12 октября в 06:59 охранник лодочной станции, расположенной неподалеку от Чистополя, сообщил, что к нему обратились две женщины. По их словам, примерно в 20:00 11 октября их моторная лодка затонула на расстоянии порядка 200 метров от берега. Женщины сумели самостоятельно добраться до ближайшего острова и обратились за помощью, попросив организовать поиски оставшихся на воде двух мужчин и еще одной женщины.
На место происшествия прибыла оперативная группа Чистопольского пожарно-спасательного гарнизона. Поисково-спасательная операция продолжается.