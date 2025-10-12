В Татарстане затонула лодка, три человека пропали без вести

Утром 12 октября в 06:59 охранник лодочной станции, расположенной неподалеку от Чистополя, сообщил, что к нему обратились две женщины. По их словам, примерно в 20:00 11 октября их моторная лодка затонула на расстоянии порядка 200 метров от берега. Женщины сумели самостоятельно добраться до ближайшего острова и обратились за помощью, попросив организовать поиски оставшихся на воде двух мужчин и еще одной женщины.