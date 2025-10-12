Моторная лодка затонула на реке Кама в Татарстане

Ранее вездеход, перевозивший девять человек, затонул во время форсирования водоема. В результате произошедшего погибли пять человек — трое работников одной из коммерческих организаций и двое сотрудников охранного предприятия. СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек» по факту случившегося.