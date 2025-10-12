Моторная лодка затонула на реке Кама в Татарстане, спасатели ведут поиски трех человек. Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщили в ГУ МЧС России по республике.
В ведомстве уточнили, что 11 октября около полудня пять человек отправились кататься на моторной лодке в Чистополе и не вернулись. Инспекторы ГИМС ночью начали поиски на реке, однако результатов они не дали. Отмечается, что среди пропавших нет детей.
Позже поступила информация от охранника лодочной станции. Он рассказал, что к нему обратились две женщины, чья лодка затонула на Каме примерно в 12 часов 11 октября. Женщины сумели доплыть до ближайшего острова и попросили найти оставшихся трех человек — двух мужчин и женщину.
К месту происшествия направили оперативную группу Чистопольского пожарно-спасательного гарнизона, чтобы продолжить поиски пропавших, передает Telegram-канал МЧС.
