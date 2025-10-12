Трагедия под Чистополем: на Каме ищут людей с затонувшей лодки

Развязка наступила утром 12 октября. Охранник местной лодочной станции сообщил, что к нему обратились две женщины. Они рассказали, что были в той самой лодке: ориентировочно в 20:00 11 октября она затонула в 200 метрах от берега. Женщинам удалось самостоятельно доплыть до ближайшего острова, и они попросили о помощи в поиске оставшихся троих спутников.