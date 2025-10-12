Трагедия под Чистополем: на Каме ищут людей с затонувшей лодки

В Татарстане на реке Кама развернута масштабная поисковая операция по поиску троих человек — двоих мужчин и одной женщины. Их моторная лодка затонула накануне вечером, сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
Изначально, вечером 11 октября, на номер 112 поступил вызов о том, что в районе города Чистополь пропали пятеро человек, которые еще днем уехали кататься на лодке и не вернулись. Ночные поиски, проведенные инспекторами ГИМС, результатов не дали.
Развязка наступила утром 12 октября. Охранник местной лодочной станции сообщил, что к нему обратились две женщины. Они рассказали, что были в той самой лодке: ориентировочно в 20:00 11 октября она затонула в 200 метрах от берега. Женщинам удалось самостоятельно доплыть до ближайшего острова, и они попросили о помощи в поиске оставшихся троих спутников.
К месту происшествия немедленно были направлены спасатели Поисково-спасательной службы РТ и оперативная группа Чистопольского пожарно-спасательного гарнизона. На данный момент поисковые работы продолжаются.
