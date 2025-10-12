Троллейбус сгорел в Краснодаре

Возгорание троллейбуса произошло вечером в субботу, 11 октября, в Краснодаре. В результате инцидента транспортное средство полностью уничтожено огнем.
Сообщается, что троллейбус загорелся на проспекте Чекистов в Юбилейном микрорайоне, на остановке «Рождественский храм». Маршрут троллейбуса — № 8.
По предварительной информации, причиной стало задымление контакторной панели в кабине водителя. Самостоятельные попытки потушить возгорание не дали результата.
Пожарные ликвидировали огонь за 20 минут. Троллейбус выгорел до основания.
Информации о пострадавших нет. Причины пожара выясняются.