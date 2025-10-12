В Татарстане затонула моторная лодка, на которой были пять человек

Накануне в 22:35 мск, как уточнили в ведомстве, на номер «112» поступила информация о том, что около 12:00 люди уехали кататься на моторной лодке в Чистополе и не вернулись. Приблизительно в 07:00 охранник лодочной станции, находящейся вблизи города, сообщил, что к нему обратились две спасшиеся женщины, рассказав, что их лодка затонула около 20:00 в 200 метрах от берега.