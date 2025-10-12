Ричмонд
+18°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В части ДНР, подконтрольной Украине, пропал свет

В части ДНР, которая находится под контролем Украины, пропало электричество. Об этом заявил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

Вадим Филашкин заявил, что свет пропал из-за повреждения инфрастуктуры.

В части ДНР, которая находится под контролем Украины, пропало электричество. Об этом заявил глава областной военной администрации Вадим Филашкин,

«Специалисты уже начали ремонт и делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение», — заявил он в своем telegram-канале. При этом он не предоставил подробностей относительно характера и точного местоположения поврежденных объектов.

Согласно данным Минобороны, по состоянию на 30 августа, ВС РФ контролируют 79% ДНР. Более свежие данные еще не публиковались.