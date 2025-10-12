Поиски пропавших Усольцевых сворачиваются до весны

Бесследное исчезновение семьи Усольцевых рождает массу слухов и предположений. Доходят до того, что глава семьи, когда-то работавший на атомном предприятии ГХК, инсценировал исчезновение, сбежав за границу с женой и пятилетней дочкой.
Появилась версия и о том, что последний сигнал телефона Сергея Усольцева зафиксировали на шоссе «Кутурчин-Мина». Корреспондент krsk.aif.ru выяснил, насколько правдоподобна эта версия.
Теперь до весны?
«Это фейк. После этой информации все сети отряда разрывают люди, говоря, что мы не там ищем и что семья убежала за границу. Поиск продолжается в тяжелых горных условиях. Сейчас работают исключительно подготовленные люди с опытом и навыками, с оборудованием, альпинисты и скалолазы», — говорит старший направления Внешние связи поискового отряда «ЛизаАлерт» Красноярского края Галина Филиппова.
Действительно, пешие волонтеры сняты с поисков, поскольку в горах очень скользко, много курумника и становится очень опасно. Тем не менее, поиск продолжается, но теперь в нем участвуют только имеющие спецподготовку по альпинизму и горному туризму, те, у кого специальное снаряжение и навыки ночевки в горах. Официального подтверждения, что поиски планируют сворачивать, в «ЛизаАлерт» нет. Но об этом сообщил в своем телеграм-канале Алексей Кулеш, который утверждает, что прекратятся они именно 12 октября.
«Сегодня поиски семьи Усольцевых будут прекращены. Они будут продолжены, как только сойдёт снег, по возможности и силам. Продолжать поиски сейчас — рисковать здоровьем и жизнями поисковиков. Спасибо всем, кто десять дней работал в холоде и непогоде: спасателям, волонтерам, сотрудникам полиции. Низкий поклон. Сил всем друзьям и близким Сергея, Ирины и Арины Усольцевых».
Как рассказала Галина Филиппова, волонтеры 13 октября начнут разъезжаться по своим городам, поскольку все они добровольцы, у каждого семьи, дети, работа.
«Мы бились сколько могли… Все на пределе, в том числе и местные жители. Я 11 лет в отряде, но такого поиска не помню, хотя участвовала в поисковых работах в разных регионах. По сложности даже не с чем сравнивать», — говорит Галина Филиппова.
За время поиска было пройдено более 4500 км. В них приняли участие более 1550 человек из девяти регионов страны, включая Красноярский край, Иркутской, Новосибирской, Томской, Рязанской и Кемеровской областей, Москвы, республик Хакасия и Алтай.
Сожжены тонны топлива.
Фото поискового лагеря у пос. Кутурчин, где были разбиты палатки, стояла техника, находились поисковики, облетели все паблики и соцсети страны. Однако только на месте можно было оценить масштаб поисковой операции и уровень организации.
«Палатки отапливали генераторы и теплопушки. Там тонны топлива сожжено! Вы не представляете, как “ЛизаАлерт” благодарна Красноярскому краю! Люди приезжали и спрашивали, чем помочь. Привозили бензин, квадрациклы, везли добровольцев, продукты, воду, сигареты, кормили людей. За 12 дней поиска в них приняли участие около 1,5 тыс. человек, и никто не остался голодным и замерзшим. У женщин, которые там готовили, были красные руки, оттого, что они постоянно чистили картошку», — рассказывает Галина Филиппова.
Есть и обратная сторона поисковой работы, о которой мало кто из обывателей задумывается. В красноярское отделение Российского Красного Креста, чья палатка была установлена на территории поискового лагеря, обратились около 400 человек. Приходили с обострениями хронических заболеваний, депрессией.
К счастью, никто из поисковиков «ЛизаАлерт» не получил ни одной травмы. «Люди не пострадали, только машины от перегруза. У нас пропало несколько навигаторов, фонарей и раций. Надеюсь, что те люди, которые принимали участие в поисках и не входили в наш отряд, просто забыли их вернуть. На больших поисках так бывает», — считает Галина Филиппова.
Все больше бредовых версий.
Тема бесследного исчезновения семьи Усольцевых эксплуатируется нещадно. Доходит до того, что называются совсем бредовые версии, мол, открылся портал, куда затянуло двоих взрослых людей, пятилетнюю девочку с маленькой собачкой породы корги.
"Они нормальные люди, не думали, что пойдут проваляться, замерзнут вместе с ребенком. Семья уходила, когда на улице было +24°С. А за одни сутки на этом участке пошел снег и температура опустилась до минуса.
Это горы, там много расщелин, скальных провалов. Все это усугубляет плохая погода. Сейчас снег там доходит до пояса. Плюс курумник. Это мелкие камни, которые начинают сыпаться, если это произойдет, он уносит с собой все, что на них попало. Если он поплыл, укатиться очень просто. При этом тут же может засыпать следы. Поэтому в районе поисков работают альпинисты и скалолазы, которые проверяют все возможные места, куда могли упасть и скатиться«, — считает Галина. В районе Минской петли круговой туристический маршрут, нахоженная, как говорят поисковики, “промеченная” тропа, почему семья Усольцевых с нее сошла, в какой момент это произошло и что с ними случилось? Ребенок убежал или собака? Курмник подвел? Никто не знает, не исключено, что не узнает никогда.
Aif.ru продолжает следить за поисками пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых.