Поиски пропавших Усольцевых сворачиваются до весны

Это горы, там много расщелин, скальных провалов. Все это усугубляет плохая погода. Сейчас снег там доходит до пояса. Плюс курумник. Это мелкие камни, которые начинают сыпаться, если это произойдет, он уносит с собой все, что на них попало. Если он поплыл, укатиться очень просто. При этом тут же может засыпать следы. Поэтому в районе поисков работают альпинисты и скалолазы, которые проверяют все возможные места, куда могли упасть и скатиться«, — считает Галина. В районе Минской петли круговой туристический маршрут, нахоженная, как говорят поисковики, “промеченная” тропа, почему семья Усольцевых с нее сошла, в какой момент это произошло и что с ними случилось? Ребенок убежал или собака? Курмник подвел? Никто не знает, не исключено, что не узнает никогда.