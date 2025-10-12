Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина погиб в ДТП с перевернувшимся авто в воронежской Масловке

Водитель Chevrolet Niva погиб в ДТП на улице Солдатское поле в Левобережном районе накануне, 11 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Источник: полиция Воронежской области

Авария произошла у дома № 386/5. Предварительно, мужчина не справился с управлением, из-за чего легковушка перевернулась.

Автомобилист от полученных травм скончался до приезда скорой.

По факту происшествия полицейскими организована проверка.