Мужчина погиб в ДТП с перевернувшимся авто в воронежской Масловке

Водитель Chevrolet Niva погиб в ДТП на улице Солдатское поле в Левобережном районе накануне, 11 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Авария произошла у дома № 386/5. Предварительно, мужчина не справился с управлением, из-за чего легковушка перевернулась.
Автомобилист от полученных травм скончался до приезда скорой.
По факту происшествия полицейскими организована проверка.