В Челябинске пострадавший в ДТП водитель отсудил у работодателя 800 тысяч рублей

Челябинское ООО «Темп Автотех» выплатило 800 тысяч рублей своему водителю-экспедитору, пострадавшему в ДТП. Такую компенсацию морального вреда с компании взыскал Курчатовский районный суд. Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщили в прокуратуре региона.

Источник: Pchela.News

Авария произошла 14 сентября 2023 года на трассе Курган — Тюмень в Исетском районе Тюменской области. В тот день мужчина за рулём BMW 320i выехал на встречку и врезался в фуру под управлением челябинца. После столкновения оба автомобиля загорелись. В результате ДТП водитель легковушки и его пассажир погибли на месте, а дальнобойщик получил тяжёлые травмы, от которых не оправился до сих пор.

Страшная авария произошла два года назад в Тюменской области.

— Прокурор в защиту прав работника обратился в суд с иском о возмещении морального вреда, причинённого в связи с исполнением трудовых обязанностей, — рассказали в надзорном ведомстве. — Суд удовлетворил эти требования и взыскал в пользу работника компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей.

Компания «Темп Автотех» не согласилась с таким решением и обжаловала его, но Челябинской областной суд оставил всё без изменения.

— В настоящее время денежные средства выплачены работнику в полном объёме, — заключили в прокуратуре.