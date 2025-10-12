В Челябинске пострадавший в ДТП водитель отсудил у работодателя 800 тысяч рублей

Авария произошла 14 сентября 2023 года на трассе Курган — Тюмень в Исетском районе Тюменской области. В тот день мужчина за рулём BMW 320i выехал на встречку и врезался в фуру под управлением челябинца. После столкновения оба автомобиля загорелись. В результате ДТП водитель легковушки и его пассажир погибли на месте, а дальнобойщик получил тяжёлые травмы, от которых не оправился до сих пор.