В Омске произошел масштабный пожар в банном комплексе

В ГУ МЧС России по Омской области рассказали о крупном по площади пожаре, случившемся в девятом часу вечера субботы, 11 октября 2025 года, в Советском административном округе.
По информации специалистов, там загорелись банный комплекс, кровля дома и хозпостройка. Площадь возгорания достигла 300 «квадратов». С огнем боролись 20 спасателей и шесть единиц техники.
«Самостоятельно до прибытия подразделений из здания комплекса эвакуировались 12 человек. Пострадавших нет», — заявили в ведомстве.
Адрес происшествия в региональном ГУ МЧС не уточнили. Отмечается, что на ликвидацию открытого горения потребовалось чуть меньше часа.