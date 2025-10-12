Ричмонд
В Омске произошел масштабный пожар в банном комплексе

Обошлось без пострадавших.

Источник: РИА "Новости"

В ГУ МЧС России по Омской области рассказали о крупном по площади пожаре, случившемся в девятом часу вечера субботы, 11 октября 2025 года, в Советском административном округе.

По информации специалистов, там загорелись банный комплекс, кровля дома и хозпостройка. Площадь возгорания достигла 300 «квадратов». С огнем боролись 20 спасателей и шесть единиц техники.

«Самостоятельно до прибытия подразделений из здания комплекса эвакуировались 12 человек. Пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

Адрес происшествия в региональном ГУ МЧС не уточнили. Отмечается, что на ликвидацию открытого горения потребовалось чуть меньше часа.