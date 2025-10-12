Минчанка хотела приворожить любимого мужчину и попала под суд

В суде рассмотрят уголовное дело в отношении 53-летней минчанки, которую обвиняют в совершении кражи, пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Фрунзенского района.
Минчанка приревновала мужчину, к которому давно испытывала чувства, но тот взаимностью не отвечал. И тогда она обратилась к гадалке, задумавшись о привороте. Та в свою очередь оценила свою помощь в крупную сумму — тысячу долларов.
В это время женщина работала сиделкой. Она вспомнила о шкатулке с драгоценностями, которую видела в квартире пенсионерки. Сообщают, что она похитила золотые изделия, часть сдала в ломбард и, выручив нужную сумму, отвезла деньги колдунье. Вскоре та потребовала еще деньги. Женщина сдала в скупку часть похищенных украшений и отвезла гадалке 1 000 рублей, а спустя какое-то время — еще 1 200.
Однако, несмотря на все эти действия, мужчина взаимностью не ответил. А пенсионерка обнаружила пропажу драгоценностей и рассказала об этом сыну. Подсчитали, что общая сумма причиненного ущерба составила 30 100 рублей. Теперь злоумышленнице предстоит ответить за кражу перед законом. Вину она полностью признала, но причиненный потерпевшей ущерб не возместила.
