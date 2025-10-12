В Челябинске задержан курьер аферистов, забравший у пенсионерки деньги

Челябинская пенсионерка стала очередной жертвой дистанционных мошенников. 83-летняя женщина отдала курьеру более 450 тысяч рублей за «доказательство своей невиновности». Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.
Пожилая челябинка рассказала стражам порядка, что ей угрожали уголовным преследованием: ей позвонил неизвестный и сообщил, что злоумышленники получили доступ к её персональным данным и пользуются ими от её имени для поддержки нежелательных организаций. Для доказательства своей невиновности она якобы должна задекларировать все имеющиеся деньги и передать их указанному специалисту, который вернёт купюры после завершения процедур.
Пожилая женщина действовала по инструкции и передала все имеющиеся сбережения молодому человеку — в целях конспирации деньги были спрятаны внутри пылесоса.
В скором времени оперативники установили приметы предполагаемого злоумышленника. В дальнейшем вышли на подозреваемого — водителя службы доставки. Он пояснил, что получил пакет от женщины и передал его знакомому. Личность и местонахождение второго участника схемы также стали известны.
Курьера задержали, им оказался 27-летний челябинец. По его словам, предложение о криминальном заработке он нашёл в интернете.
«Согласно полученным от своих “работодателей” инструкциям, молодой человек должен был забирать деньги у обманутых людей и переводить их через терминалы не счета мошенников, оставляя себе определенный процент», — уточнили в полицейском главке.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ. Подозреваемого помещён в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения.