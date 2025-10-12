В Челябинске задержан курьер аферистов, забравший у пенсионерки деньги

Пожилая челябинка рассказала стражам порядка, что ей угрожали уголовным преследованием: ей позвонил неизвестный и сообщил, что злоумышленники получили доступ к её персональным данным и пользуются ими от её имени для поддержки нежелательных организаций. Для доказательства своей невиновности она якобы должна задекларировать все имеющиеся деньги и передать их указанному специалисту, который вернёт купюры после завершения процедур.