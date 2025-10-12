Житель Иркутска заплатит больше 230 тысяч за аварию со «скорой»

По правилам дорожного движения, если к перекрёстку приближается машина с мигалками и сиреной, все остальные водители обязаны уступить ей дорогу. Водитель скорой действовал правильно: он убедился в безопасности манёвра и начал проезжать перекрёсток, когда тот был пуст. Второй водитель выехал на него уже в тот момент, когда скорая его почти проехала.