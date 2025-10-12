Житель Иркутска заплатит больше 230 тысяч за аварию со «скорой»

Водитель ВАЗа выплатит больше 230 тысяч рублей Иркутской областной станции скорой помощи за ДТП. Иркутский областной суд утвердил, несмотря на апелляцию иркутского автомобилиста, решение Свердловского районного суда областного центра. Подробности сообщает сайт irk.aif.ru.
Суть в том, что медики требовали возместить ущерб от ДТП. Авария произошла больше полутора лет газад, в январе 2024 года, на перекрёстке улицы Седоваи 4-ая Советская областного центра. Машина скорой помощи столкнулась с «ВАЗом-21063», и спецтранспорт получил серьёзные повреждения. По оценке экспертов, на ремонт требовалось около 190 тысяч рублей.
Напомним, в результате этого ДТП со скорой травмы получила фельдшер скорой и водитель легковушки.
Как выяснилось при разбирательствах в суде, водитель «скорой» ничего не нарушал.
«Водитель пояснил, что следовал по срочному вызову к месту ДТП в мкр. Топкинский, — уточняют в Объединенной пресс-службе судов Иркутской области. — Фельдшер дала указание включить звуковой и световой сигналы. Автомобиль двигался с включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом со скоростью 40 километров в час на зеленый сигнал светофора в крайней правой полосе движения. Перед пересечением перекрестка убедился в отсутствии помех справа и слева».
По его словам, «ВАЗ» появился внезапно и ехал на большой скорости. Суд тщательно изучил все доказательства: записи с камер, схемы работы светофора, показания сторон. Решение было вынесено не в пользу владельца «ВАЗа».
По правилам дорожного движения, если к перекрёстку приближается машина с мигалками и сиреной, все остальные водители обязаны уступить ей дорогу. Водитель скорой действовал правильно: он убедился в безопасности манёвра и начал проезжать перекрёсток, когда тот был пуст. Второй водитель выехал на него уже в тот момент, когда скорая его почти проехала.
На оправдание водителя ВАЗа, что он «не видел» мигалок и «не слышал» сирены, суд не отреагировал. Было отмечено, что специальные сигналы как раз и действуют так, чтобы их было хорошо заметно и слышно заранее, чтобы у других была возможность уступить дорогу.
В итоге Свердловский районный суд Иркутска обязал виновника ДТП выплатить станции скорой помощи больше 230 тысяч рублей. В эту сумму вошли затраты на ремонт (190 тыс. руб.), независимую экспертизу (30 тыс. руб.) и другие судебные издержки.
Водитель «ВАЗа» попытался оспорить это решение, но апелляция оставила приговор в силе. Так что платить всё равно придётся.