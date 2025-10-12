Стали известны подробности ДТП в Калининграде на площади Победы, в котором пострадал 19-летний парень

Инцидент произошёл в воскресенье, 12 октября, районе 4:00 на площади Победы. Водитель KIA 1988 года рождения поехала по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора и сбила парня 2005 года рождения, который переходил дорогу на зелёный сигнал светофора. После этого водитель попыталась скрыться с места ДТП. Однако у неё это не получилось: на Гвардейском проспекте девушка не справилась с управлением и врезалась в уборочную технику. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.