Стали известны подробности ДТП в Калининграде на площади Победы, в котором пострадал 19-летний парень

Пострадавший переходил дорогу на зелёный свет и не нарушал правил.

Источник: ГАИ

Стали известны подробности ДТП в Калининграде на площади Победы, в котором пострадал 19-летний парень. Об этом сообщает региональная ГАИ.

Инцидент произошёл в воскресенье, 12 октября, районе 4:00 на площади Победы. Водитель KIA 1988 года рождения поехала по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора и сбила парня 2005 года рождения, который переходил дорогу на зелёный сигнал светофора. После этого водитель попыталась скрыться с места ДТП. Однако у неё это не получилось: на Гвардейском проспекте девушка не справилась с управлением и врезалась в уборочную технику. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сбитый пешеход — 19-летний парень. Он попал в больницу в состоянии комы.