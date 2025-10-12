Суд арестовал главу района Краснодарского края Сергея Леся

«Обвиняемый… в период с января по март 2024 года отдавал распоряжение подчиненному сотруднику заключать с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене существенно ниже рыночной», — сообщили в пресс-службе.