В Крыму поймали подозреваемого в серии мошенничеств на стройках

К правоохранителям обратился 63-летний житель Симферопольского района. По его словам, он нанял бригаду рабочих для ремонта собственного дома, среди которых был электрик.
«Электромонтер обманул заказчика, убедив его, что имеет связи в ресурсодобывающей организации и местной администрации и может ускорить процесс подключения жилья к энергосети. Он предложил за 170 тысяч рублей подключить дом к электричеству», — сказано в сообщении.
Потерпевший согласился и передал электрику аванс в размере 60 тысяч рублей, однако никаких документов, подтверждающих факт передачи денег, они не подписывали.
«Спустя время заявленное подключение не состоялось, и пострадавший попросил работника возвратить деньги. Злоумышленник продолжал уверять клиента, что скоро все будет сделано, несмотря на то что намерение исполнить обещания у него отсутствовало изначально», — добавили правоохранители.
Следствием установлено, что подозреваемый причастен еще к одному аналогичному преступлению. Установлено, что его коллега хотел купить земельный участок и поверил лживым обещаниям злоумышленника о влиянии на решение земельных вопросов благодаря связям в администрации. Пострадавший отдал мужчине 15 тысяч рублей за содействие в приобретении земли, не получив обещанное.
Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении мошеннических действий. Преступления квалифицированы по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Судом ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения.
