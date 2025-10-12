В Крыму поймали подозреваемого в серии мошенничеств на стройках

Следствием установлено, что подозреваемый причастен еще к одному аналогичному преступлению. Установлено, что его коллега хотел купить земельный участок и поверил лживым обещаниям злоумышленника о влиянии на решение земельных вопросов благодаря связям в администрации. Пострадавший отдал мужчине 15 тысяч рублей за содействие в приобретении земли, не получив обещанное.