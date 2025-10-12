Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму поймали подозреваемого в серии мошенничеств на стройках

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма задержан 38-летний местный житель — его подозревают в серии мошенничеств при выполнении строительных работ. Об этом сообщили в республиканском МВД.

Источник: РИА "Новости"

К правоохранителям обратился 63-летний житель Симферопольского района. По его словам, он нанял бригаду рабочих для ремонта собственного дома, среди которых был электрик.

«Электромонтер обманул заказчика, убедив его, что имеет связи в ресурсодобывающей организации и местной администрации и может ускорить процесс подключения жилья к энергосети. Он предложил за 170 тысяч рублей подключить дом к электричеству», — сказано в сообщении.

Потерпевший согласился и передал электрику аванс в размере 60 тысяч рублей, однако никаких документов, подтверждающих факт передачи денег, они не подписывали.

«Спустя время заявленное подключение не состоялось, и пострадавший попросил работника возвратить деньги. Злоумышленник продолжал уверять клиента, что скоро все будет сделано, несмотря на то что намерение исполнить обещания у него отсутствовало изначально», — добавили правоохранители.

Следствием установлено, что подозреваемый причастен еще к одному аналогичному преступлению. Установлено, что его коллега хотел купить земельный участок и поверил лживым обещаниям злоумышленника о влиянии на решение земельных вопросов благодаря связям в администрации. Пострадавший отдал мужчине 15 тысяч рублей за содействие в приобретении земли, не получив обещанное.

Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении мошеннических действий. Преступления квалифицированы по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Судом ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения.

Ранее сообщалось, что индивидуальный предприниматель обвиняется в хищении 12 миллионов рублей при строительстве жилого комплекса в селе Мирное Симферопольского района. Уголовное дело передано в суд.