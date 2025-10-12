В Омской области обнаружили очаги птичьей холеры

Как стало известно «СуперОмску», в Калачинском районе Омской области выявили очаги опасной инфекции — пастереллеза птиц, известного также как птичья холера. По предварительной информации, заболевание выявили в селе Ясная Поляна: очаги зарегистрированы по семи адресам на двух улицах села.
Чтобы не допустить распространение заразы, в эпизоотических очагах и населенном пункте вводится карантин на неограниченный срок. Судя по всему, ограничения снимут, когда обстановка по инфекции будет благополучной.
До тех пор на территории очагов запрещено, в частности, посещение посторонними лицами; ввоз и вывоз животных на убой (за исключением тех, у кого нет признаков пастереллеза), заготовка и вывоз кормов, с которыми могли контактировать больные животные.
Добавим, по данным из открытых источников, пастереллез — инфекционная болезнь бактериального характера, которая ведет к гибели птицы. Болеть пастереллезом может любая птица — как домашняя, так и дикая. При этом лечить больных птиц считается нецелесообразным. Бактерии переносятся не только самими птицами, но и насекомыми, грызунами и даже людьми.