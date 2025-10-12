В Омской области обнаружили очаги птичьей холеры

Добавим, по данным из открытых источников, пастереллез — инфекционная болезнь бактериального характера, которая ведет к гибели птицы. Болеть пастереллезом может любая птица — как домашняя, так и дикая. При этом лечить больных птиц считается нецелесообразным. Бактерии переносятся не только самими птицами, но и насекомыми, грызунами и даже людьми.