В Омске 12 человек эвакуировались из горящего банного комплекса

На тушение пожара прибыли 20 сотрудников ведомства с шестью единицами спецтехники. Открытое горение ликвидировали к 21:15. В этот же день в Омском районе полыхал дачный дом площадью 12 квадратных метров. В садовом товариществе стихию унимали шестеро специалистов с двумя единицами техники. С огнем справились к 05:40.