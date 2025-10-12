Ричмонд
В Омске 12 человек эвакуировались из горящего банного комплекса

Всего за сутки пожарные ликвидировали два возгорания.

Источник: Комсомольская правда

Накануне вечером, 11 октября, в Советском округе Омска вспыхнул банный комплекс площадью 300 квадратных метров. До прибытия экстренных служб помещение покинули 12 человек. В региональном ГУ МЧС уточнили, что инциденты обошлись без пострадавших.

На тушение пожара прибыли 20 сотрудников ведомства с шестью единицами спецтехники. Открытое горение ликвидировали к 21:15. В этот же день в Омском районе полыхал дачный дом площадью 12 квадратных метров. В садовом товариществе стихию унимали шестеро специалистов с двумя единицами техники. С огнем справились к 05:40.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области.

Причины обоих возгораний устанавливают дознаватели Министерства чрезвычайных ситуаций.

Ранее «КП Омск» сообщила, что житель Называевского района угнал мопед соседа и попал под «уголовку».