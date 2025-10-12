Погибли трое. Спасшиеся после крушения лодки 12 часов плыли в ледяной воде

Поиски остальных троих — одной женщины и двух мужчин — продолжались. К месту происшествия была направлена оперативная группа спасателей, которые работали, не покладая рук, чтобы найти и спасти пропавших. Их родные и близкие с замиранием сердца следили за новостями, молясь о чуде. Но его не произошло. Через несколько часов поисков в метре от береговой линии были обнаружены тела 52-летнего мужчины и 38-летней женщины. Спасательных жилетов на них не было. Позже нашли тело и 45-летнего мужчины.