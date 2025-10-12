Погибли трое. Спасшиеся после крушения лодки 12 часов плыли в ледяной воде

Плыли всю ночь, чтобы выжить.
Инцидент случился накануне днем в городе Чистополь. Пять человек — трое женщин и двое мужчин — решили отправиться на прогулку по реке Каме на моторной лодке. Однако по неизвестным пока причинам лодка перевернулась, и пассажиры оказались в холодной воде.
«В 22:35 11 октября по номеру 112 поступило сообщение о том, что пятеро человек уехали кататься на моторной лодке и до сих пор не вернулись», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по республике Татарстан.
Ночные поиски инспекторов ГИМС не дали результатов, и надежда на спасение начала угасать.
Но в семь часов утра в воскресенье две женщины, чудом выжившие в этой катастрофе, выплыли к охраннику лодочной станции. Они рассказали, что лодка затонула около восьми вечера в субботу, но им удалось добраться до ближайшего острова, борясь с холодом и продержавшись в воде почти 12 часов.
Поиски остальных троих — одной женщины и двух мужчин — продолжались. К месту происшествия была направлена оперативная группа спасателей, которые работали, не покладая рук, чтобы найти и спасти пропавших. Их родные и близкие с замиранием сердца следили за новостями, молясь о чуде. Но его не произошло. Через несколько часов поисков в метре от береговой линии были обнаружены тела 52-летнего мужчины и 38-летней женщины. Спасательных жилетов на них не было. Позже нашли тело и 45-летнего мужчины.
Следователи СК России выясняют обстоятельства инцидента.
«Центральным МСУТ СК России организована доследственная проверка по ч. 3 ст. 263 УК РФ, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.
Правила, которые спасут жизнь.
А в МЧС после трагедии напомнили незыблемые правила, нарушение которых чаще всего приводит к трагедии.
Нельзя употреблять алкоголь до и во время водных прогулок. Также необходимо проверить прогноз погоды перед выходом на воду. Стоит убедиться, что лодка в хорошем состоянии: в порядке герметичность, имеются вёсла, а необходимое оборудование находится в рабочем состоянии.
Обязательно нужно надеть спасательные жилеты и главное — сообщить близким, куда и когда вы отправляетесь. Не надо отплывать далеко от берега, лучше избегать мест с затонувшими деревьями. Нельзя выходить на воду при сильном ветре и волнах, а также в ночное время.
В случае опасности необходимо звонить по номеру 112.