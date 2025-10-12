В Витебске задержали пьяную таксистку

Утром в Витебске внимание экипажа ДПС привлек Volkswagen, который с явным превышением скорости ехал по центральному проспекту. Сотрудники подали сигнал об остановке, который водитель проигнорировал, началось преследование. На неоднократные требования остановиться нарушитель не реагировал, несколько раз проехал на красный сигнал светофора и маневрировал, тем самым создавая реальную угрозу иным участникам дорожного движения", — сообщили в пресс-службе.
Вскоре автомобиль заблокировали. «За рулем находилась 44-летняя витебчанка с явными признаками алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило подозрение инспекторов — свыше двух промилле. На женщину составлено восемь административных материалов. За нетрезвое вождение — 200 базовых величин (Br8,4 тыс.) и лишение права управления на 5 лет. Водитель водворена в ИВС, ее авто доставлено на охраняемую стоянку», — сообщили в пресс-службе.
Правоохранители рекомендуют: если вам стало известно, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, или вы увидели на проезжей части пьяного пешехода, иного участника дорожного движения — незамедлительно сообщите об этом по телефону 102.