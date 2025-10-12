В Витебске задержали пьяную таксистку

Утром в Витебске внимание экипажа ДПС привлек Volkswagen, который с явным превышением скорости ехал по центральному проспекту. Сотрудники подали сигнал об остановке, который водитель проигнорировал, началось преследование. На неоднократные требования остановиться нарушитель не реагировал, несколько раз проехал на красный сигнал светофора и маневрировал, тем самым создавая реальную угрозу иным участникам дорожного движения", — сообщили в пресс-службе.