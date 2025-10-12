В Самаре госпитализировали 60-летнего водителя LADA Granta после ДТП

В Самаре 12 октября в 00:30 в Кировском районе произошло ДТП. 60-летний мужчина, управляющий LADA Granta, следовал по Ракитовскому шоссе в направлении проспекта Карла-Маркса. По данным ГУ МВД России по Самарской области водитель допустил наезд на Chevrolet Niva, который стоял на проезжей части:
«В пути следования, возле дома № 1 строение два по Ракитовскому шоссе, 60-летний водитель наехал на стоящее на проезжей части Chevrolet Niva, который осуществлял поворот налево. За рулем был 59-летний водитель», — сообщают в пресс-службе.
Водитель автомобиля LADA Granta госпитализирован.