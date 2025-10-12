Ричмонд
В Башкирии рыбак скончался в своей лодке

В субботу, 11 октября, мужчина 1953 года рождения вместе с супругой приехал на пруд в с. Вязовка Татышлинского района на рыбалку.

По предварительной информации, мужчина, оставив жену на берегу, уплыл рыбачить на лодке.

Спустя 2−3 часа женщина забеспокоилась из-за долгого отсутствия мужа и обратилась в экстренные службы.

В ходе поисковых мероприятий силами администрации тело мужчины было обнаружено в лодке.

Причины происшествия устанавливаются, сообщили в Госкомитете по ЧС и напомнили о мерах безопасности на воде:

• Не выходите на воду в одиночку.

• Обязательно используйте спасательный жилет.

• Сообщайте близким, куда и на сколько времени вы направляетесь.

• Проверяйте исправность лодки и обращайте внимание на погодные условия.

• Не употребляйте алкоголь перед и во время рыбалки.