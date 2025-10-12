В Башкирии рыбак скончался в своей лодке

По предварительной информации, мужчина, оставив жену на берегу, уплыл рыбачить на лодке.
Спустя 2−3 часа женщина забеспокоилась из-за долгого отсутствия мужа и обратилась в экстренные службы.
В ходе поисковых мероприятий силами администрации тело мужчины было обнаружено в лодке.
Причины происшествия устанавливаются, сообщили в Госкомитете по ЧС и напомнили о мерах безопасности на воде:
• Не выходите на воду в одиночку.
• Обязательно используйте спасательный жилет.
• Сообщайте близким, куда и на сколько времени вы направляетесь.
• Проверяйте исправность лодки и обращайте внимание на погодные условия.
• Не употребляйте алкоголь перед и во время рыбалки.