Жители Бурятии перевели мошенникам более 27 миллионов рублей за неделю. Количество пострадавших от интернет-аферистов достигло 53. Чаще всего жертва попадались на удочку обещаний быстрого заработка на инвестициях, оформляли кредиты или поддавались влиянию лже-сотрудников спецслужб. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Бурятии.
— 21 человек лишился денег из-за незаконных списаний и оформления кредитов. Восемь человек потеряли деньги, поверив сообщениям от взломанных аккаунтов друзей в социальных сетях, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Восемь жителей стали жертвами неудачных инвестиций, еще десять человек были обмануты сотрудниками, представлявшимися якобы работниками спецслужб. Остальные же перешли по заманчивым ссылкам, которые увидели в мессенджерах и на сайтах знакомств. Также один из пострадавших разместил объявление на онлайн-сервисе и потерял сбережения.