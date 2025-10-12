Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобиль, в котором ехала семья с четырьмя детьми, сгорел в Алматы

12 октября 2025 года на спуске с Медеу, в районе пересечения улиц Достык и Ондасынова, загорелся автомобиль Kia Ceed, в котором ехала семья с четырьмя детьми, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По словам отца семейства, они ехали по Достык, когда из-под капота повалил густой дым. Водитель успел прижаться к обочине у остановки и вместе с детьми покинул салон.

В машине находились 21-летний сын, 19-летняя дочь и двое младших детей — трех с половиной и полутора лет. К счастью, все они успели выбраться до того, как пламя охватило автомобиль.

Очевидцы пытались потушить пожар своими силами, но огонь распространился слишком быстро. К моменту приезда пожарных машина уже полностью выгорела.

Водитель машины — отец семейства — рассказал корреспонденту Zakon.kz, что возгорание стало для него полной неожиданностью. Ремонта, который мог послужить причиной пожара, с автомобилем не проводили.