Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приволжском районе расследуется уголовное дело о злостном нарушении ПДД

Мужчину подозревают в управлении «Камазом» без водительских прав.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Приволжском районе расследуется уголовное дело о злостном нарушении ПДД, сообщает ГУ МВД России по региону.

Мужчину подозревают в управлении «Камазом» без водительских прав. Его отстранили от управления, машина находится на специальной стоянке. По данным полиции, он уже три раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Так, в мае 2024 года его лишили права управления транспортными средствами на срок один год шесть месяцев, в сентябре того же года он получил штраф. Кроме того, мужчина побывал на обязательных работах.

В настоящее время группой дознания ОМВД России по Приволжскому району в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.3 УК РФ.

сказали в пресс-службе