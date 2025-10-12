В Приволжском районе расследуется уголовное дело о злостном нарушении ПДД

Мужчину подозревают в управлении «Камазом» без водительских прав. Его отстранили от управления, машина находится на специальной стоянке. По данным полиции, он уже три раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Так, в мае 2024 года его лишили права управления транспортными средствами на срок один год шесть месяцев, в сентябре того же года он получил штраф. Кроме того, мужчина побывал на обязательных работах.