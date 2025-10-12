В Приволжском районе расследуется уголовное дело о злостном нарушении ПДД, сообщает ГУ МВД России по региону.
Мужчину подозревают в управлении «Камазом» без водительских прав. Его отстранили от управления, машина находится на специальной стоянке. По данным полиции, он уже три раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Так, в мае 2024 года его лишили права управления транспортными средствами на срок один год шесть месяцев, в сентябре того же года он получил штраф. Кроме того, мужчина побывал на обязательных работах.
В настоящее время группой дознания ОМВД России по Приволжскому району в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.3 УК РФ.