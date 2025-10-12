Жители Башкирии отдали мошенникам более полутора миллиона рублей

33-летняя уфимка отдала мошенникам более 300 тысяч рублей личных накоплений под предлогом дополнительного заработка. В одном из мессенджеров горожанке поступило сообщение от неизвестного, который представился «специалистом по заработку в интернете». Собеседник предложил женщине подработку, суть которой заключалась в проставлении лайков и просмотра товаров на маркетплейсах. Заинтересовавшись предложением заявительница согласилась, но после того как не смогла вывести вложенные средства, поняла что ее обманули.