Жители Башкирии отдали мошенникам более полутора миллиона рублей

39-летней жительнице Уфы поступил звонок якобы от кадрового агента и трейдера. Звонившие предложили уфимке дополнительный заработок — вложение денежных средств в инвестиции. Заявительница была в поисках подработки, поэтому согласилась на предложение. За женщиной был закреплен куратор, под руководством которого на протяжении месяца она вкладывала личные накопления и кредитные средства. После того как потерпевшая захотела вывести полученную прибыль, доступ к приложению был закрыт, а лжеинвесторы пропали. Причиненный ущерб составил более 1 миллиона рублей.
33-летняя уфимка отдала мошенникам более 300 тысяч рублей личных накоплений под предлогом дополнительного заработка. В одном из мессенджеров горожанке поступило сообщение от неизвестного, который представился «специалистом по заработку в интернете». Собеседник предложил женщине подработку, суть которой заключалась в проставлении лайков и просмотра товаров на маркетплейсах. Заинтересовавшись предложением заявительница согласилась, но после того как не смогла вывести вложенные средства, поняла что ее обманули.
37-летний житель г. Нефтекамска также стал жертвой мошенничества под предлогом инвестирования. Накануне ему поступил звонок в мессенджере якобы от менеджера инвестиционной компании и предложил вкладывать денежные средства в криптовалюту. Злоумышленники открыли мужчине личный кабинет и сопровождали при финансовых операциях. Всего потерпевший вложил около 400 тысяч рублей, но получить дивиденды не удалось.
МВД по Республике Башкортостан предупреждает: никогда и никому не переводите деньги за «гарантированный» доход. Не доверяйте незнакомцам в интернете. Звонки, сообщения в мессенджерах от «трейдеров» и «специалистов по заработку» — главный канал работы аферистов. Блокируйте таких собеседников и не вступайте с ними в диалог. Не устанавливайте непроверенные приложения и не регистрируйтесь на подозрительных сайтах.