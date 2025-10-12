На пляжах Анапы вновь появились сгустки мазута

Береговая полоса города-курорта Анапы и Темрюкского района оказались загрязнены нефтепродуктами после кораблекрушения, которое произошло в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Танкеры «Волгонеть-212» и «Волгонефть-239» с грузом мазута затонули во время сильного шторма. В прошедшем курортном сезоне пляжи Анапы и части Темрюкского района были закрыты для посещения.