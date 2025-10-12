Ричмонд
Только один человек в Молдове обратился с жалобой, что его обманули по схеме пирамиды TUX: Все остальные, потерявшие десятки тысяч долларов, ждут перезапуска платформы — жизнь ничему не учит

Мужчина инвестировал всего 200 долларов и 30 сентября безуспешно попытался вывести деньги.

Источник: Комсомольская правда

Только 1 житель Молдовы обратился в Национальную комиссию по финансовому рынку с жалобой на то, что он стал жертвой финансовой пирамиды TUX.

Мужчина инвестировал всего 200 долларов и 30 сентября безуспешно попытался вывести деньги.

Видимо, в этом случае финансы у дядьки были последние.

Все остальные пострадавшие, внесшие в TUX десятки тысяч долларов, надеются, что лучшее, конечно, впереди.

Тем более, что, по некоторым данным, происходит перезапуск пирамиды, и что первые участники «наварятся» сто процентов.

Но это не точно.

Напомним, что в офисе TUX Moldova на улице Дога в Кишинёве вспыхнул конфликт — пользователи пришли требовать объяснений после блокировки счетов.

7 октября в 20:00 пользователи получили уведомление: чтобы сохранить доступ, нужно внести 100 USDT за 24 часа. Иначе — бан. Это была последняя попытка выманить деньги из финансовой пирамиды, выдававшей себя за блокчейн-компанию с лицензией в США. Но теперь — счета пользователей из Молдовы заблокированы, люди остались без денег.

Сообщалось, что в криптопирамиде TUX Moldova участвовали многие молдавские силовики, прокуроры и некоторые политики, облечённые властью.

Люди, потерявшие сотни тысяч евро, еще на что-то надеются или же пытаются решить проблему самостоятельно.

