Только один человек в Молдове обратился с жалобой, что его обманули по схеме пирамиды TUX: Все остальные, потерявшие десятки тысяч долларов, ждут перезапуска платформы — жизнь ничему не учит

Только 1 житель Молдовы обратился в Национальную комиссию по финансовому рынку с жалобой на то, что он стал жертвой финансовой пирамиды TUX.
Мужчина инвестировал всего 200 долларов и 30 сентября безуспешно попытался вывести деньги.
Видимо, в этом случае финансы у дядьки были последние.
Все остальные пострадавшие, внесшие в TUX десятки тысяч долларов, надеются, что лучшее, конечно, впереди.
Тем более, что, по некоторым данным, происходит перезапуск пирамиды, и что первые участники «наварятся» сто процентов.
Но это не точно.
Напомним, что в офисе TUX Moldova на улице Дога в Кишинёве вспыхнул конфликт — пользователи пришли требовать объяснений после блокировки счетов.
7 октября в 20:00 пользователи получили уведомление: чтобы сохранить доступ, нужно внести 100 USDT за 24 часа. Иначе — бан. Это была последняя попытка выманить деньги из финансовой пирамиды, выдававшей себя за блокчейн-компанию с лицензией в США. Но теперь — счета пользователей из Молдовы заблокированы, люди остались без денег.
Сообщалось, что в криптопирамиде TUX Moldova участвовали многие молдавские силовики, прокуроры и некоторые политики, облечённые властью.
Люди, потерявшие сотни тысяч евро, еще на что-то надеются или же пытаются решить проблему самостоятельно.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Выборы в Молдове прошли и фермеры тоже могут идти лесом: Почему в наших магазинах почти не осталось отечественных продуктов, а засилье импорта только нарастает.
Теперь выяснилось, что и растительное масло под местным брендом Floris произвели из украинского сырья (далее…).
В Молдове в журналистских расследованиях обходят беспредел властей: Это подтверждает Независимый консультативный совет антикоррупции — слишком очевидно, чтобы умалчивать.
Ругать оппозицию в Молдове можно кому и сколько угодно (далее…).
Президент Молдовы наградила Орденом Республики открытого поклонника маршала Антонеску, ярого русофоба и гонителя православной церкви в стране: «За преданность делу продвижения национальных ценностей».
Бывший депутат от ПАС Василий Шоймару активно пропагандирует образ Антонеску в Молдове (далее…).