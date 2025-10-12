В аэропорту Иркутска пассажирский самолет задел крылом микроавтобус. Как рассказали КП-Иркутске в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, днем 12 октября воздушное судно типа Gulfstream турецкой авиакомпании должно было вылететь из областного центра в Шанхай.
— При выруливании со стоянки концом крыла самолет задел микроавтобус, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Шесть пассажиров самолета и четыре члена экипажа, а также люди в автобусе не пострадали. Вылет рейса отменили. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку в сфере безопасности полетов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 82-летний пешеход в Усть-Илимске попал под колеса «Хендай Солярис» и погиб. Известно, что пенсионер переходил дорогу в неположенном месте.