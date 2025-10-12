Ричмонд
В аэропорту Иркутска пассажирский самолет задел крылом микроавтобус

Пассажиры самолета и люди в автобусе не пострадали.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорту Иркутска пассажирский самолет задел крылом микроавтобус. Как рассказали КП-Иркутске в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, днем 12 октября воздушное судно типа Gulfstream турецкой авиакомпании должно было вылететь из областного центра в Шанхай.

— При выруливании со стоянки концом крыла самолет задел микроавтобус, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Шесть пассажиров самолета и четыре члена экипажа, а также люди в автобусе не пострадали. Вылет рейса отменили. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку в сфере безопасности полетов.

