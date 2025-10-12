Ричмонд
В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости Крым. Больше семи километров береговой линии в Анапе снова покрылись мелкими фракциями мазута. Об этом сообщали в оперштабе Краснодарского края.

В середине сентября сообщалось, что работы по сбору мазута с морского дна у берегов Анапы и Темрюкского района завершены.

«В Анапе очищают береговую линию от незначительных выбросов нефтепродуктов», — сказано в сообщении.

В оперштабе края уточнили, что фракции мазута размером до 1,5 сантиметров обнаружили в основном на выброшенных на берег водорослях от центрального пляжа Анапы до пирса в районе технополиса «Эра» протяженность примерно 6 километров.

«Незначительные выбросы также обнаружили в районе станицы Благовещенской протяженностью 1,5 километра», — добавили специалисты.

Накануне губернатор региона Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе на нескольких пляжах Северной стороны города выявлены точечные пятна мазута. Руководитель уточнил, что о массовом загрязнении побережья речи нет.

Накануне вице-премьер правительства РФ Виталий Савельев сообщал, что в Керченском проливе завершили погружение свай для укрепления конструкций и безопасной очистки акватории после крушения танкеров.

15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.

Расследование причин крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что с владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть-212» по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.

