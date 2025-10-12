На дороге в Кунгуре легковушка сбила трех кабанов

Ранее в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края журналистам «КП-Пермь» сообщали, что численность кабанов в Пермском крае составляет более 1100 особей, в 2024 году в регионе было зафиксировано 16 случаев травмирования водителей и пассажиров при ДТП с участием диких животных, 3 из которых — с летальным исходом. А всего произошел 151 случай наезда автомобилей на диких копытных животных, 23 из них с участием кабана.