На дороге в Кунгуре легковушка сбила трех кабанов

В соцсетях Кунгура местные жители делятся фотографиями ночного ДТП с дикими животными. Свидетели сообщают, что неожиданно для водителя на дорогу выскочили кабаны и столкновения избежать не удалось.
Авария произошла на улице Трактовая между улицами Вишневая и Сиреневая.
После аварии машине требуется серьезный ремонт, три кабана погибли, а люди, к счастью, не пострадали.
Напомним, 10 октября подобная авария произошла в Перми — кабана сбили на улице Уинская. В результате ДТП животное погибло. Никто из людей не пострадал.
Ранее в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края журналистам «КП-Пермь» сообщали, что численность кабанов в Пермском крае составляет более 1100 особей, в 2024 году в регионе было зафиксировано 16 случаев травмирования водителей и пассажиров при ДТП с участием диких животных, 3 из которых — с летальным исходом. А всего произошел 151 случай наезда автомобилей на диких копытных животных, 23 из них с участием кабана.
— При встрече с диким животным на автомобильной дороге нельзя ожидать от него рациональной реакции, — объяснили в Минприроды. — Испуганное, оно скорее ринется наперерез автомобилю, чем в сторону. Если животное находится в непосредственной близости, то сигналить не стоит, так как оно может испугаться и бросится на автомобиль.