Очередной жуткий случай с сиделкой из Молдовы: Женщина подозревается в убийстве 85-летней подопечной в Италии, скончавшейся после пяти дней мучений от тяжёлых ожогов

Сиделка оставила пациентку одну в доме, а когда вернулась, якобы обнаружила её уже обгоревшей.

Источник: соцсети

Очередной жуткий случай с сиделкой из Молдовы — женщина подозревается в причастности к смерти 85-летней подопечной, скончавшейся после пяти дней мучений от тяжёлых ожогов.

Елена Панеттере скончалась 8 октября в больнице Болоньи из-за ожогов второй и третьей степени.

Теперь молдаванка, которая за ней ухаживала, подозревается в неоказании помощи пенсионерке, которое привело к ее смерти.

Трагедия произошла утром 3 октября в доме пожилой женщины, сообщает издание Il Resto del Carlino.

Предположительно старушка пыталась приготовить завтрак. Она подошла слишком близко к плите, и от огня её одежда загорелась.

Сиделка оставила пациентку одну в доме, а когда вернулась, якобы обнаружила её уже обгоревшей.

«Я оставила её одну лишь на короткое время», — утверждала женщина на допросе расследования.

По данным расследования, ожоги появились утром, примерно за пять часов до вызова скорой помощи. Сын Панеттере позвонил в службу экстренной помощи около 14:00, как только вернулся домой с работы и увидел состояние своей матери.

Выходит, сиделка все это время находилась дома и намеренно не вызывала бригаду медиков.

Пострадавшая была госпитализирована, врачи признали её состояние критическим. После пяти дней борьбы за жизнь женщина скончалась.

Назначена медэкспертиза для определения точной причины смерти и характера ожогов.

Расследование продолжается.

