В центре Тбилиси началось протестное шествие

Массовые протесты в Тбилиси продолжаются с конца ноября 2024 года после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Основные требования митингующих — отставка правительства и сближение с ЕС. Ранее власти заявляли о вмешательстве иностранных структур и подчеркивали готовность пресекать попытки дестабилизации в рамках закона. 4 октября произошли столкновения грузинских силовиков с протестующими, в ходе которых был применен слезоточивый газ. Оппозиционеры призывали брать дворец президента Грузии штурмом, за что позднее были арестованы.