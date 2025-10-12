Экскурсионный автобус с детьми столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае

— Экскурсионный автобус столкнулся с большегрузом. По предварительным данным, водитель автобуса King Long, перевозивший детей из поселка Каменомостского в Каневской район, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с идущим впереди «Камазом». В результате ДТП никто не пострадал, — говорится в сообщении.