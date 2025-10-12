Экскурсионный автобус с детьми столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае

Экскурсионный автобус с детьми столкнулся с большегрузом на трассе Майкоп — Белореченск — Усть-Лабинск — Кореновск в Краснодарском крае. Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
Авария произошла около 15:00 по Москве в Усть-Лабинском районе.
— Экскурсионный автобус столкнулся с большегрузом. По предварительным данным, водитель автобуса King Long, перевозивший детей из поселка Каменомостского в Каневской район, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с идущим впереди «Камазом». В результате ДТП никто не пострадал, — говорится в сообщении.
В результате аварии никто не пострадал. Детей, которых вез автобус, доставили в место назначения дополнительным рейсом.
На прошлой неделе в городе Дальнереченске Приморского края произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса и двух большегрузных автомобилей. В результате пострадали шестеро детей.