Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экскурсионный автобус с детьми столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае

Экскурсионный автобус с детьми столкнулся с большегрузом на трассе Майкоп — Белореченск — Усть-Лабинск — Кореновск в Краснодарском крае. Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Экскурсионный автобус с детьми столкнулся с большегрузом на трассе Майкоп — Белореченск — Усть-Лабинск — Кореновск в Краснодарском крае. Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Авария произошла около 15:00 по Москве в Усть-Лабинском районе.

— Экскурсионный автобус столкнулся с большегрузом. По предварительным данным, водитель автобуса King Long, перевозивший детей из поселка Каменомостского в Каневской район, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с идущим впереди «Камазом». В результате ДТП никто не пострадал, — говорится в сообщении.

В результате аварии никто не пострадал. Детей, которых вез автобус, доставили в место назначения дополнительным рейсом.

На прошлой неделе в городе Дальнереченске Приморского края произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса и двух большегрузных автомобилей. В результате пострадали шестеро детей.